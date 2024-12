Família procura por informações de fotógrafo brasileiro desaparecido em Paris

O fotógrafo de mineiro Flávio de Castro Souza está desaparecido na França. Ele foi visto pela última vez no Aeroporto Internacional de Paris. Flávio chegou à Europa em 1º de novembro e deveria retornar a Belo Horizonte em 26 do mesmo mês. A companhia aérea confirmou que ele fez o check-in, mas não embarcou. A mãe de Flávio ligou para o celular dele e falou com um homem que disse ter encontrado o aparelho em um vaso ao lado de um bar na capital francesa. O consulado do Brasil em Paris disse que está à procura por informações sobre Flavio.