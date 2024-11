Famílias aguardam indenização há 50 anos por desapropriação para construção de barragem na Bahia

Na década de 1970, a construção da barragem de Sobradinho na Bahia resultou no deslocamento forçado de cerca de 72 mil pessoas. A hidrelétrica começou a operar em 1979 e envolveu a inundação de quatro cidades. Muitas dessas famílias eram pequenos produtores que perderam suas terras e fontes de renda. Em resposta à situação das famílias atingidas pela obra da hidrelétrica, foi criada em 2010 uma associação dedicada à luta por indenizações. Em 2011, essa associação entrou com uma ação judicial contra o governo federal e a Companhia Hidrelétrica do São Francisco (CHESF). O caso chegou ao Superior Tribunal de Justiça em Brasília em 2021. Desde então, o processo segue tramitando na Justiça Estadual sem decisão final há dois anos.