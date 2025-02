Flagrante inusitado: passageiro é preso com drogas escondidas em peruca durante voo

Um passageiro foi detido ao tentar embarcar em um voo da Colômbia para a Holanda com 19 cápsulas de cocaína escondidas em algo que poderia ser chamado de peruca ou implante capilar, com o cabelo colado na cabeça. O entorpecente estava avaliado em aproximadamente R$ 60 mil. A identidade do suspeito não foi divulgada. Ele vai responder por tráfico, fabricação e posse de drogas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!