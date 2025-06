Frente fria chega a São Paulo neste fim de semana

A frente fria chegou a São Paulo com impacto significativo nas temperaturas. A mudança ocorreu na tarde da última quinta (6) com uma passagem pela costa que resultou em queda nos termômetros. A Defesa Civil declarou estado de alerta para alagamentos devido ao registro de inundações e queda de pelo menos 20 árvores. O céu apresenta nuvens densas e a temperatura atual é de 19 graus Celsius, prevendo chuvas nos próximos dias.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!