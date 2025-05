Frio diminui e São Paulo terá máxima de 25ºC neste sábado (31)

A previsão do tempo para o último dia do mês destaca que São Paulo terá máxima de 25ºC neste sábado (312), com sol prevalecendo apesar do frio. No sul do Brasil, ventos mantêm o clima frio. Salvador terá calor, com máximas de 30ºC. Minas Gerais enfrentará pancadas de chuva, enquanto Cuiabá terá sol forte com 26 graus. Em Natal, a expectativa é de chuva ao longo do dia e máximas de 29 graus. Macapá alerta para chuvas fortes e raios, com a temperatura alcançando 31 graus. A diversidade climática marca o fim de semana, ideal para planejar o domingo e manter-se agasalhado.



