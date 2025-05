Fungo Aspergillus se alastra com mudanças climáticas e preocupa cientistas

Cientistas internacionais monitoram a disseminação do fungo Aspergillus, que está se alastrando devido ao aumento das temperaturas globais. Este micro-organismo pode causar doenças graves, especialmente em pessoas com problemas pulmonares ou baixa imunidade. Pesquisadores observam que o aquecimento global tem ampliado sua presença em regiões frias, como Canadá, partes da Europa e Ásia. A doença, conhecida como aspergilose, apresenta sintomas como tosse e febre, confundindo diagnósticos médicos. A taxa de mortalidade é alta, entre 20 e 40%. Estima-se que infecções fúngicas causem até dois milhões e meio de mortes por ano no mundo.



