Furacão Lorena causa destruição no México e se torna tempestade tropical

O furacão Lorena passou pelo México causando alagamentos e cobrindo ruas com lama. O fenômeno perdeu intensidade e agora é classificado como uma tempestade tropical. Apesar da redução na força do sistema meteorológico, as autoridades locais alertam para o risco contínuo de novas inundações e possíveis deslizamentos de terra. Felizmente, não houve registros de feridos durante a passagem do furacão.



