Goiânia usa inteligência artificial para agilizar viagens dentro dos ônibus

Goiânia é a primeira cidade do país a usar a inteligência artificial para agilizar as viagens de ônibus dentro da cidade. A intenção é deixar o sistema parecido com o metrô. A novidade é chamada de “metronização”. Quando os ônibus estão chegando perto dos semáforos, eles ficam verdes e o coletivo para apenas nos pontos. Veja na reportagem!



