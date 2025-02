Golpe do falso entregador causa prejuízo de R$ 5 mil a casal

Um casal perdeu R$ 5.500 em um golpe do falso entregador após o homem receber uma mensagem sobre a entrega dos resultados de exames médicos. Os criminosos se apresentaram como funcionários do hospital e solicitaram pagamento com cartão. O estelionatário alegou problemas na máquina e saiu prometendo retornar. Rodolfo e Renata registraram o caso na delegacia. O hospital afirmou que não realiza cobranças fora da unidade.