Guarda Luizinho, ícone do trânsito paulistano, retorna ao cruzamento onde fez história

Luiz Gonzaga Leite, popularmente conhecido como “guarda Luizinho,” retornou ao movimentado cruzamento de São Paulo onde, nos anos 70, coordenava o trânsito com precisão e carisma. Agora, aos 84 anos, ele reencontrou o cenário que ajudou a organizar, mostrando ainda a familiaridade com a função. Luizinho se tornou uma figura emblemática do cotidiano da cidade após um abaixo-assinado com 75 mil assinaturas apoiar sua volta ao cruzamento, consolidando-o como um ícone de simpatia e competência entre os paulistanos.