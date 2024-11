Homem se esconde embaixo de mesa para tentar enganar juiz durante audiência virtual

Um homem se escondeu embaixo de uma mesa durante uma audiência virtual para tentar enganar um juiz. magistrado desconfiou que o advogado e seu cliente estavam na mesma sala e pediu para ver o local. Ele questionou por que Ricardo estava tentando se esconder. Após isso, Ricardo apareceu correndo atrás do advogado para ir a outro ambiente. O juiz decidiu suspender a audiência. De acordo com a lei, o cliente não deve estar no mesmo ambiente do advogado durante depoimentos da outra parte envolvida. O incidente ocorreu numa vara do trabalho em Curitiba. Em nota, o Tribunal Regional do Trabalho informou que o juiz irá solicitar à Ordem dos Advogados do Brasil que apure a conduta do advogado presente na situação. O advogado afirmou que seu cliente apenas se abaixou para pegar um objeto que havia caído no chão e negou qualquer tentativa de burlar as regras da audiência. Segundo ele, não houve orientação sobre como deveriam ser ouvidos separadamente.