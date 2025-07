Hora da Virada: Empreendedora cria marca de produtos de beleza pensada para peles negras

Desde nova, Alexia Luz sonhava com uma carreira ligada ao que realmente amava: a beleza com propósito. Mesmo formada em Direito, escolheu seguir o coração e empreender. Criou uma linha de produtos que une maquiagem e skincare para peles negras. A pandemia e o diagnóstico de autismo das filhas a fizeram pausar o sonho. No entanto, ela nunca desistiu dele. Com apoio do Sebrae, ela retomou o projeto com ainda mais força e foco. Confira sua história!



