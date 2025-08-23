Idosa e filho com Síndrome de Down são impedidos de embarcar e passam 5 dias em aeroporto de SP

Uma mulher de 77 anos e seu filho, de 42, que tem Síndrome de Down, passaram cinco dias no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, após serem impedidos de embarcar para a Rússia. Segundo a equipe de bordo, a idosa não apresentava condições de saúde para viajar sozinha com o filho, já que sofre de trombose em uma das pernas. A administração do aeroporto informou que só teve conhecimento da situação cinco dias depois. Ao tomar ciência, acionou o atendimento humanizado da prefeitura, que encaminhou mãe e filho para um hospital, onde ambos passaram a receber cuidados médicos.



