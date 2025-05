Interação com burrinhos ajuda crianças com necessidades especiais nos EUA

O projeto 'Burros do Coração' visa ajudar crianças com autismo e ansiedade através da conexão com animais. Inspirada por suas experiências na França, Sophie destaca que os burros são pacientes e criam laços especiais, promovendo o desenvolvimento emocional, social e físico das crianças.



