Internado desde maio, Fausto Silva passa por dois novos transplantes

Fausto Silva está internado em um hospital na zona sul de São Paulo desde 21 de maio. Ele deu entrada com uma infecção bacteriana aguda com sepse. Durante a internação, ele recebeu tratamento para controle infeccioso e reabilitação clínica. Na última quarta-feira (6), passou por um transplante de fígado e na quinta-feira (7) por um retransplante de rim. Nos últimos dois anos, enfrentou complicações que incluíram outros transplantes.



