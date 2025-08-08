Logo R7.com
Internado desde maio, Fausto Silva passa por dois novos transplantes

Faustão passou por transplantes de fígado e rim em hospital na zona sul de São Paulo

Fala Brasil|Do R7

Fausto Silva está internado em um hospital na zona sul de São Paulo desde 21 de maio. Ele deu entrada com uma infecção bacteriana aguda com sepse. Durante a internação, ele recebeu tratamento para controle infeccioso e reabilitação clínica. Na última quarta-feira (6), passou por um transplante de fígado e na quinta-feira (7) por um retransplante de rim. Nos últimos dois anos, enfrentou complicações que incluíram outros transplantes.

