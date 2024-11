Investigação aponta que celular de Trump pode ter sido invadido por hackers

Na reta final da corrida eleitoral americana, uma investigação revelou que os aparelhos celulares do candidato republicano Donald Trump e do vice dele podem ter sido alvo de ataques de hackers. A informação foi divulgada pelo jornal The New York Times. Hackers chineses teriam invadido um sistema de uma empresa de telecomunicações nos Estados Unidos e entre os alvos estariam Donald Trump e o senador J.D. Vance. Uma investigação está em andamento para identificar se houve violação e quais dados foram obtidos dos celulares dos candidatos. Autoridades americanas informaram que pessoas dentro e fora do governo também sofreram ataques dos hackers, incluindo indivíduos afiliados a campanhas eleitorais. As últimas pesquisas indicam empate entre os dois candidatos com 48% das intenções de voto cada um na campanha considerada acirrada nos Estados Unidos.