Israel diz ter finalizado ataque à capital do Irã

O governo de Israel anunciou que o ataque ao Irã realizado nas últimas horas foi concluído. O bombardeio é uma resposta ao ataque realizado pelo Irã contra Israel no início do mês. Segundo informações oficiais, os objetivos foram cumpridos e as instalações militares foram alvos da ação. Durante a noite, várias explosões ocorreram na capital iraniana, Teerã. Um porta-voz do governo israelense afirmou que o estado de Israel tem o direito e o dever de responder ao ataque sofrido. Imagens mostraram o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o ministro da Defesa Yoav Gallant supervisionando a operação. O Irã informou que os danos foram limitados e duas pessoas morreram durante os ataques. Nesta manhã, um rastro de fumaça foi observado no céu do norte de Israel após sons de sirenes seguidos por uma explosão. Os militares israelenses relataram ter interceptado com sucesso um veículo aéreo não tripulado na área da Galileia Ocidental que havia cruzado o Líbano.