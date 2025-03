Israel volta atacar sul do Líbano após quatro meses de trégua com o Hezbollah

Israel voltou a atacar o sul do Líbano após quatro meses de trégua com o grupo terrorista Hezbollah. Duas pessoas morreram. O ataque foi uma resposta ao disparo de foguetes pelo Hezbollah, os quais foram interceptados sem causar feridos. Na faixa de Gaza, Israel anunciou a morte de Osama Tabach, chefe de inteligência militar do Hamas. O ministro da Defesa israelense afirmou que a pressão militar aumentará se os reféns não forem libertados.



