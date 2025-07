Juíza é demitida no RS após investigação sobre decisões repetidas

Uma juíza do Rio Grande do Sul foi demitida após investigação revelar a cópia da mesma decisão em quase dois mil processos. Angélica Chamon, que estava em estágio probatório na comarca de Cachoeira do Sul, foi desligada pelo Tribunal de Justiça do Estado. A investigação apontou que ela desarquivou processos julgados para repetir sentenças. O caso está sob análise do Conselho Nacional de Justiça.



