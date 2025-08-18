Logo R7.com
Justiça decide que influenciador Hytalo Santos vai permanecer preso

Ele deve responder pelos crimes de tráfico humano e exploração infantil

Fala Brasil|Do R7

A Justiça decidiu que o influenciador Hytalo Santos permanecerá preso. Ele responde por tráfico humano e exploração sexual infantil após a divulgação de vídeos com crianças e adolescentes em situações inadequadas. Hytalo pode enfrentar até 11 anos de prisão. Há uma discussão no Congresso Nacional sobre a criação do ECA Digital para proteger menores na internet.

