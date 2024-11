Libaneses começam a voltar ao país após início de cessar-fogo entre Israel e Hezbollah

O acordo de cessar-fogo entre Israel e o grupo Hezbollah entrou em vigor às 23h de terça-feira, no horário de Brasília. O exército israelense disparou contra um veículo no sul do Líbano. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu justificou a trégua citando a concentração no confllito com o Irã e os objetivos militares de Israel. O presidente dos EUA, Joe Biden, anunciou que o exército libanês tomará conta do sul do Líbano durante a retirada gradual das tropas israelenses. Libaneses começaram a voltar ao país após o cessar-fogo, mas há alertas para que não retornem ainda às suas casas devido à situação de tensão.