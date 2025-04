Lula destaca impacto de tarifas comerciais em cúpula da Celac

O presidente Lula retornou ao Brasil após participar da cúpula da comunidade de estados latino-americanos e caribenhos (Celac) em Honduras. No encontro, ele criticou as tarifas comerciais arbitrárias, afirmando que elas desestabilizam a economia global e elevam os preços.



