Lula diz que governo quer avançar na discussão sobre a redução da jornada de trabalho

Em um pronunciamento de quase cinco minutos, o presidente Luiz Inácio Lula destacou a intenção do governo de discutir a redução da escala 6 por 1, que dá ao trabalhador apenas um dia de descanso por semana. O chefe do executivo falou ainda sobre o projeto de lei enviado ao Congresso propõe zerar o Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil mensais e reduzir para rendimentos entre R$ 5 mil e R$ 7 mil. O presidente também comentou sobre fraudes no INSS, indicando que foram desmanteladas pelo governo.



