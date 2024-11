Lula parabeniza Trump por eleição nos EUA e diz que democracia deve ser respeitada

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva parabenizou Donald Trump pela vitória nas eleições dos Estados Unidos em uma rede social. Ele afirmou que a democracia é a voz do povo e deve ser respeitada. Lula destacou a importância do diálogo e trabalho conjunto para alcançar paz, desenvolvimento e prosperidade. O presidente desejou sorte ao novo governo americano.

Durante o período eleitoral, Lula havia apoiado Kamala Harris, mas acredita-se que isso não afetará as relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos na gestão de Trump. O ex-presidente Jair Bolsonaro também cumprimentou Trump nas redes sociais durante a madrugada. Ele mencionou que essa vitória pode fortalecer a direita globalmente e inspirar o Brasil.

Diversos líderes mundiais congratularam Donald Trump após sua vitória. O primeiro-ministro do Reino Unido foi um dos primeiros a se pronunciar antes mesmo do anúncio oficial da vitória. Em suas redes sociais, Keir Starmer expressou entusiasmo em trabalhar com Trump nos próximos anos.

O presidente francês Emmanuel Macron declarou estar pronto para colaborar por paz e prosperidade. Autoridades europeias como Ursula von der Leyen (presidente da Comissão Europeia), Olaf Scholz (chanceler alemão) e Giorgia Meloni (premier italiana) também manifestaram apoio ao republicano.

No Oriente Médio, Benjamin Netanyahu parabenizou Trump em suas redes sociais afirmando que esse é um retorno histórico para os Estados Unidos.