Lula procura articulação com a índia contra tarifaço dos EUA

Presidente brasileiro busca aliança entre membros dos BRICS

Fala Brasil

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou novas tarifas direcionadas a países que compram petróleo da Rússia, elevando as tarifas na Índia para 50%. Trump citou a China como possível próximo alvo e mencionou o Brasil como outro país no radar das sanções. Além disso, Trump anunciou um investimento significativo de 100 bilhões de dólares da Apple para fabricação de produtos nos EUA, estimulando a produção local de chips e semicondutores com imposto zero.

