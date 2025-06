Mais de 60% dos furtos em comércios são cometidos por clientes regulares, diz levantamento

No último ano, cresceram os furtos no comércio brasileiro. Os crimes costumam ocorrer entre terça e sexta feira, das 17h às 19h, dias e horários de maior movimento. Em uma rede de supermercados, ocorrem entre três e quatro furtos por dia, e o prejuízo passa dos R$ 10 mil. Segundo a Associação Brasileira de Prevenção de Perdas, os setores mais afetados são os atacarejos, seguido dos supermercados e farmácias. Mais de 60% dos furtos são cometidos por clientes regulares. Estabelecimentos vêm investido em medidas de segurança para evitar esses crimes.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!