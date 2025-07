Mais de 800 mil brasileiros devem visitar o Chile no inverno de 2025

No inverno de 2025, espera-se que pelo menos 800 mil brasileiros visitem o Chile. O país atrai turistas com atrações como vinho, neve e natureza. Dados do governo chileno indicam que quase 790 mil brasileiros visitaram o país em 2024. A maioria dos turistas vem entre junho e setembro. Em Santiago, muitos serviços estão disponíveis em português para atender os visitantes, o que faz com que a experiência no país seja ainda melhor.



