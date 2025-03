Médico recomenda uso moderado de açúcar light e adoçantes

Açúcares diet e light são substitutos do açúcar comum e imitam seu sabor sem conter açúcar tradicional. O xilitol, por exemplo, é um adoçante natural com menos calorias, enquanto a sacarina e o aspartame são artificiais. Os adoçantes, embora sejam indicados para diabéticos e para emagrecimento, podem causar problemas na flora intestinal se usados em excesso. Especialistas alertam para o uso moderado para evitar distúrbios alimentares e problemas na absorção de nutrientes.



