Betina, a menina de 12 anos que sobreviveu a um acidente aéreo em Caieiras, que resultou na morte de seus pais, foi liberada do Hospital das Clínicas, onde estava internada desde o dia do acidente. O piloto, Edenilson de Oliveira, também sobreviveu e continua internado sob observação. A causa do acidente ainda está sob investigação.