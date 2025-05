Mistério: Araras-azuis morrem depois de serem resgatadas em Goiás

Veterinários e agentes ambientais tentam entender o que causou a morte de araras-azuis resgatadas em estado debilitado em Carmo do Rio Verde, interior de Goiás. As aves foram levadas ao Centro de Cuidados do Ibama, mas não resistiram. Amostras biológicas já foram enviadas à Universidade Federal de Goiás, que vai analisar se houve algum tipo de intoxicação. Outra arara, encontrada desorientada na mesma região, está em tratamento e deve ser devolvida à natureza. Técnicos investigam possíveis focos de contaminação ambiental que possam ter afetado os animais.



