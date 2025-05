Mistérios da Mente Humana: Isaac Efraim explica como lidar com emoções

No quadro Mistérios da Mente Humana, o psiquiatra Isaac Efraim destacou a importância de compreender as emoções como manifestações primitivas e corporais que não passam pela racionalização. Segundo ele, emoções como medo e ansiedade são instintivas, gerando sintomas físicos imediatos. Efraim alertou que reprimir essas sensações pode ser “absolutamente tóxico”, contribuindo para o adoecimento mental. A chave, segundo o especialista, está em aceitar e acolher as emoções: “quando você entende, a emoção passa por você e te abandona mais rapidamente”.



