Moradores de Pirituba, zona norte de SP, protestam durante reintegração de posse

Na zona norte de São Paulo , uma reintegração de posse resultou em confronto quando moradores alegaram não terem sido notificados da ação. Com 250 casas no local, a comunidade fez barricadas e ateou fogo para impedir a entrada da polícia. Durante o embate, duas mulheres precisaram de socorro. O conflito já dura mais de duas horas.



