Morte de criança em escola do Piauí expõe falhas de segurança e negligência

Alice Brasil, de 4 anos, morreu após ser atingida por uma penteadeira em uma escola. Imagens mostram a cuidadora distraída no celular e a tentativa de limpeza da cena pelo diretor. A escola tinha ato autorizativo vencido desde 2021. A família exige investigação sobre a falta de segurança e a responsabilidade da instituição. O Ministério Público do Piauí já foi informado e um possível dolo eventual está sendo considerado.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!