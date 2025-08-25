Logo R7.com
Morte de criança em escola do Piauí expõe falhas de segurança e negligência

Imagens mostram distração de cuidadora e diretor alterando cena do acidente

Fala Brasil|Do R7

Alice Brasil, de 4 anos, morreu após ser atingida por uma penteadeira em uma escola. Imagens mostram a cuidadora distraída no celular e a tentativa de limpeza da cena pelo diretor. A escola tinha ato autorizativo vencido desde 2021. A família exige investigação sobre a falta de segurança e a responsabilidade da instituição. O Ministério Público do Piauí já foi informado e um possível dolo eventual está sendo considerado.

