Motociclista escapa de acidente em trilho de trem no Vietnã

Um motociclista caiu nos trilhos do trem após não respeitar a sinalização. Imagens mostram trabalhadores fechando a cancela quando o motociclista em alta velocidade atinge a barreira e cai no Vietnã. Uma funcionária corre com uma lâmpada para alertar o maquinista. Testemunhas ajudam a puxar o motociclista enquanto outros recolocam a cancela. O trem passa sem danos. Autoridades pedem respeito às sinalizações para evitar acidentes semelhantes.



