Motociclista foge de abordagem da PM em São Paulo e debocha em vídeo
Homem publica gravação desafiando a Polícia Militar durante fuga na rodovia Raposo Tavares
Um motociclista fugiu de uma abordagem da Polícia Militar na rodovia Raposo Tavares em São Paulo. Sem capacete, ele publicou um vídeo em que zomba da ação policial. O motociclista ignorou a ordem de parada dada por um policial, empinou a moto e continuou pela rodovia. A cena foi gravada por outra pessoa, também sem capacete, na garupa de uma moto. As imagens foram compartilhadas nas redes sociais. Procurada, a PM ainda não respondeu sobre o caso.
