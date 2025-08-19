Motociclista foge de abordagem da PM em São Paulo e debocha em vídeo

Um motociclista fugiu de uma abordagem da Polícia Militar na rodovia Raposo Tavares em São Paulo . Sem capacete, ele publicou um vídeo em que zomba da ação policial. O motociclista ignorou a ordem de parada dada por um policial, empinou a moto e continuou pela rodovia. A cena foi gravada por outra pessoa, também sem capacete, na garupa de uma moto. As imagens foram compartilhadas nas redes sociais. Procurada, a PM ainda não respondeu sobre o caso.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!