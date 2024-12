Motorista de aplicativo é sequestrado e colocado no porta-malas do próprio carro

Um motorista de aplicativo foi sequestrado, agredido e colocado no porta-malas do carro por quatro indivíduos, em São Paulo. A polícia recebeu uma denúncia anônima e localizou o veículo c. Dois suspeitos foram presos após uma colisão com um ônibus. Dados da Secretaria da Segurança Pública indicam que os registros desse tipo de crime aumentaram neste ano.