Motorista de ônibus pensa rápido e consegue evitar atropelamento de criança

A rápida reação de um motorista de ônibus evitou um grave acidente em Santo André, na Grande São Paulo . Um menino soltou a mão da mãe e correu para a rua inesperadamente. O motorista do veículo conseguiu desviar a tempo, evitando o atropelamento.

O incidente ocorreu quando Douglas estava ao volante do ônibus. Com mais de 20 anos de experiência na condução profissional, ele foi surpreendido pela criança que surgiu repentinamente à sua frente. Demonstrando habilidade e calma adquiridas através dos cursos de direção defensiva e inteligência emocional que frequentou, Douglas desviou o veículo com precisão.

Douglas relatou que lembrou-se imediatamente do neto pequeno ao ver o menino correndo pela rua. Ele afirmou: "Quando o Fred virou o volante pro lado esquerdo, eu acelerei. A ponteira tipo não pegar é ele, né?". A situação trouxe uma carga emocional intensa para ele devido à semelhança entre as idades das crianças envolvidas. Apesar da tensão do momento crítico, ele expressa alívio por ter conseguido evitar uma tragédia graças às suas habilidades profissionais aprimoradas ao longo dos anos.

