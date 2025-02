Mulher denuncia dono de bar por agressão em SP

Tatiana denunciou ter sido agredida com uma garrafa pelo dono de um bar em São Paulo, após mover uma mesa bistrô. Ela sofreu cortes profundos no rosto e nos braços. Testemunhas afirmam que o proprietário tem histórico de comportamento agressivo. O caso ganhou repercussão nas redes sociais e um inquérito policial foi instaurado.



