Mulher é morta pelo ex-companheiro em prédio comercial no centro de São Paulo

Um homem invadiu um prédio comercial em São Paulo e disparou contra sua ex-companheira após ela recusar retomar o relacionamento com ele. A mulher não resistiu aos ferimentos, e o autor dos disparos tirou a própria vida logo em seguida. O crime ocorreu no centro da cidade, em um edifício localizado em uma área movimentada. No momento do feminicídio, o prédio, que concentra repartições públicas, estava lotado.



