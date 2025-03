Mulher é presa por matar adolescente grávida e roubar bebê

Uma mulher foi presa sob suspeita de assassinar uma adolescente grávida de 16 anos, e retirar o bebê do corpo da vítima. A jovem foi atraída via redes sociais com a promessa de um enxoval. A criminosa pagou um carro de aplicativo para levar a vítima até sua casa, onde cometeu o crime bárbaro. O corpo da adolescente foi encontrado no quintal da residência e apresentava sinais de violência. A polícia descobriu o caso quando a suspeita tentou registrar o nascimento da criança em uma maternidade, alegando um parto natural em casa. Os médicos desconfiaram, pois ela não apresentava sinais de parto recente, e acionaram a polícia.



