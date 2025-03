Mulher é sequestrada em estacionamento de comércio em São Paulo

Uma mulher foi sequestrada no estacionamento de um grande comércio em São Paulo após fazer compras. Dois homens a abordaram quando ela retornava ao carro. Testemunhas acionaram a polícia, que iniciou uma perseguição, resultando na morte de um dos criminosos e no resgate da vítima. A loja lamentou o ocorrido e prometeu reforçar a segurança. Especialistas alertam para riscos em estacionamentos e recomendam estacionar o mais próximo possível da entrada e estar sempre atento ao redor.



