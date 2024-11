Museu celebra brinquedos icônicos nos Estados Unidos

O Museu Nacional do Brinquedo, localizado em Rochester, Nova York, atrai mais de 600 mil visitantes por ano para celebrar brinquedos que marcaram gerações. Em seu evento anual, o público é convidado a indicar brinquedos para o Hall da Fama, com mais de 2 mil sugestões registradas em 2024. Para serem selecionados, os brinquedos devem atender critérios como longevidade de pelo menos 20 anos, reconhecimento e valor lúdico. Desde a inauguração do museu em 1998, 84 brinquedos receberam a homenagem, tornando-se ícones da história do entretenimento infantil.