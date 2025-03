Nasa reduz drasticamente as chances do asteroide YR4 colidir com a Terra

A Nasa atualizou as chances de um asteroide colidir com a Terra em 2032. A chance do asteroide YR4 se chocar com o planeta Terra reduziu drasticamente. Antes, a probabilidade era de 3,1%, mas agora é de 0,005%, descartando qualquer possibilidade de impacto. No entanto, astrônomos alertam que ainda existe uma chance remota de a Lua ser atingida. Mesmo assim, a probabilidade ainda é muito baixa, de apenas 1%.



