Nego Di obtém liberdade provisória e deixa prisão no RS

O humorista Dilson Alves da Silva Neto, conhecido como Nego Di, obteve liberdade provisória concedida pelo Superior Tribunal de Justiça após 130 dias no presídio de Canoas, Rio Grande do Sul. Para manter a liberdade, ele deverá seguir medidas cautelares que incluem a proibição de uso das redes sociais e a entrega do passaporte às autoridades. Ele é suspeito de estelionato e lavagem de dinheiro relacionados a um esquema de vendas online.