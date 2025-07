Onda de calor na Europa mata oito pessoas

A Europa enfrenta uma severa onda de calor que resultou em pelo menos oito mortes. Cerca de 300 pessoas na França foram atendidas com sintomas de insolação. Uma turista americana morreu após passar mal no Palácio de Versalhes. Mortes também ocorreram na Itália e Turquia. Na Espanha, duas pessoas morreram em decorrência de queimadas na Catalunha. Na ilha de Creta, autoridades evacuaram moradores de quatro povoados, enquanto na Turquia, mais de 50 mil pessoas deixaram suas casas por conta das chamas.



