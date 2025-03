Operação em vários estados prende suspeitos de roubo de carga

Uma operação em diversos estados, incluindo São paulo Paraná, Rondônia e Rio Grande do Sul, prendeu 16 suspeitos de envolvimento em roubos de carga . A operação apreendeu armas, joias, veículos e uma grande quantia em dinheiro. Em Jandira (SP(, R$ 500 mil e um carro avaliado em R$ 3 milhões foram encontrados. A quadrilha, que realizou pelo menos 49 crimes, operava em três frentes: roubadores, desmanche e receptação. Empresários envolvidos vendiam mercadorias roubadas. A Justiça autorizou o bloqueio de bens e valores dos investigados. Apesar do sucesso da operação, uma mulher suspeita ainda está foragida. Se condenados, os envolvidos podem pegar até 30 anos de prisão.



