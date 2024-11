Paciente satisfeito dá galo vivo de presente para dentista

Um paciente no Espírito Santo presenteou a dentista Ana Paola com um galo como forma de agradecimento pelo atendimento recebido. O paciente, identificado como seu Adeucimar, é atendido pela profissional há mais de seis anos e mencionou que queria trazer um presente para demonstrar sua gratidão. O galo pesa cerca de dois quilos e se tornou uma atração no consultório. A dentista afirmou que o animal não será abatido e está sendo considerado para receber um nome através da participação dos pacientes.