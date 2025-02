Pai e filho são baleados em ação policial no Rio

Davi Lucas da Silva Santos, de 8 anos, jogador das categorias de base do Vasco da Gama, foi baleado na perna durante uma ação policial na zona norte do Rio de Janeiro. Ele estava com seu pai, Maicon da Conceição Santos, em um ponto de ônibus, quando policiais perseguiram um carro suspeito e houve troca de tiros. Ambos foram atingidos nas pernas e socorridos. O pai passou por cirurgia e já teve alta, mas Davi segue internado, sem risco de vida. A mãe de Davi revelou que ao ser visitado pela fisioterapeuta, ele perguntou se poderia voltar a jogar futebol, um desejo que ele mantém firme.



