Páscoa mais cara: alta do bacalhau e ovos de chocolate exige criatividade do consumidor

Os consumidores enfrentam desafios com o aumento dos preços dos alimentos típicos da Páscoa, como o bacalhau e os ovos de chocolate. Segundo o IPCA, o bacalhau, o azeite de oliva, a azeitona e os ovos de galinha tiveram aumentos significativos. Além disso, o preço do ovo de Páscoa subiu até 15% devido à alta do cacau. Em São Paulo , a variação de preços dos ovos chegou a 60% entre diferentes regiões. Para economizar, algumas famílias consideram substituir os ovos por caixas de bombom, que oferecem economia de até R$ 40.



