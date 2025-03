Passageira tira a roupa e atrasa a decolagem de voo nos EUA

Uma passageira tirou a roupa e atrasou a decolagem de um voo no Texas, nos Estados Unidos. Visivelmente transtornada, a passageira não chegou a agredir ninguém, mas causou confusão o suficiente para atrasar a vida de todo mundo. Ela foi retirada do avião e levada a um hospital psiquiátrico.



